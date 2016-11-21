Максим Сушинский: Легкое добывание очков может аукнуться СКА в плей-офф

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о выступлении питерцев в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Сегодня команда Олега Знарка дома обыграла ЦСКА со счетом 6:3. В сводной турнирной таблице КХЛ она лидирует с 82 очками, на семь баллов опережая столичных армейцев.

«Кубок Гагарина разыгрывается в плей-офф. Любая ошибка там равноценна вылету. Пока рано отдавать СКА победу в Кубке Гагарина. Хотя если говорить об уровне всей лиги, то фаворит сейчас СКА. Пока я не вижу команды, которая могла бы создать проблемы питерцам. Мои друзья перестали ходить на многие матчи СКА. 7:1, 9:0 – никому не интересно. Хочется борьбы и интересного хоккея. Легкое добывание очков может аукнуться СКА. Это может сыграть плохую шутку с ними в плей-офф», - цитирует Сушинского «Р-Спорт».