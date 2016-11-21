Максим Сушинский: Легкое добывание очков может аукнуться СКА в плей-офф
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский поделился мнением о выступлении питерцев в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.
Сегодня команда Олега Знарка дома обыграла ЦСКА со счетом 6:3. В сводной турнирной таблице КХЛ она лидирует с 82 очками, на семь баллов опережая столичных армейцев.
«Кубок Гагарина разыгрывается в плей-офф. Любая ошибка там равноценна вылету. Пока рано отдавать СКА победу в Кубке Гагарина. Хотя если говорить об уровне всей лиги, то фаворит сейчас СКА. Пока я не вижу команды, которая могла бы создать проблемы питерцам. Мои друзья перестали ходить на многие матчи СКА. 7:1, 9:0 – никому не интересно. Хочется борьбы и интересного хоккея. Легкое добывание очков может аукнуться СКА. Это может сыграть плохую шутку с ними в плей-офф», - цитирует Сушинского «Р-Спорт».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция