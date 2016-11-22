Минское «Динамо» вырвало победу у «Йокерита» в серии буллитов

Хоккеисты минского «Динамо« в серии послематчевых буллитов переиграли «Йокерит« в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Чарьз Геноуэй и Петер Регин. У минчан точные броски на счету Александра Матерухина и Мэтта Эллисона.

Решающий буллит на счету Александра Матерухина.

В следующем матче 24 ноября «Йокерит» в Хельсинки примет питерский СКА. «Динамо» в тот же день встретится с одноклубниками из Риги.

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