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Минское «Динамо» вырвало победу у «Йокерита» в серии буллитов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты минского «Динамо« в серии послематчевых буллитов переиграли «Йокерит« в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время заброшенными шайбами в составе финской команды отметились Чарьз Геноуэй и Петер Регин. У минчан точные броски на счету Александра Матерухина и Мэтта Эллисона.

Решающий буллит на счету Александра Матерухина.

В следующем матче 24 ноября «Йокерит» в Хельсинки примет питерский СКА. «Динамо» в тот же день встретится с одноклубниками из Риги.

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Динамо Мн - Йокерит - 3:2 Б. (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Регин (Йормакка, О'Нейлл), 4:34 (0:1). Матерухин (Эллисон, Ковыршин), 6:56 (1:1). Геноуэй (Кулда), 9:47 (1:2). Эллисон (Ковыршин), 53:13 (2:2).

Победный буллит:

Матерухин - 3:2.

Место и дата

22 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция


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