Зинэтула Билялетдинов: Я считаю, что игра была интересная и боевая

Главный тренер «Ак Барса« Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу свое команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- Я считаю, что была хорошая игра, интересная и боевая. В третьем периоде, когда пошли удаления, появилось напряжение. Я думаю, что и «Сибири» необходимо было попытаться забить – то, что она и сделала. Не все так просто было, но ребята молодцы, - передает слова Билялетдинова пресс-служба «Сибири».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».