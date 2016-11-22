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Зинэтула Билялетдинов: Я считаю, что игра была интересная и боевая

Источник:  ХК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса« Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу свое команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- Я считаю, что была хорошая игра, интересная и боевая. В третьем периоде, когда пошли удаления, появилось напряжение. Я думаю, что и «Сибири» необходимо было попытаться забить – то, что она и сделала. Не все так просто было, но ребята молодцы, - передает слова Билялетдинова пресс-служба «Сибири».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».

Матч

Сибирь - Ак Барс - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Секач (Азеведо), 30:05 (0:1). Чибисов (Пайгин), 32:38 (0:2). Санников (Шалунов, Полашек), 56:53 (1:2).

Место и дата

22 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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