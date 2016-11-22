Петерис Скудра: Надеемся, что характер Макмиллана, его голевое чутье нам пригодится

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился эмоциями от матча регулярног7о чемпионата КХЛ против «Медвешчака».

- Очень непростой матч. Однозначно «Медвешчак» был лучше в первом периоде, а мы начали робко, скромно. Потом выровняли игру, неплохой второй период провели, и в третьем хорошо, что забили свои голы. Неплохой боевой матч. Хорошо, что в ходе последних двух дней смогли поработать и подготовиться к нему.

- Почему вы предпочли Макмиллана Петтерссону?

- Нам нравится его характер, его стиль игры. Фредди - отличный парень и отличный хоккеист, но не совсем под наш стиль. Мы пытаемся что-то улучшить до плей-офф. Надеемся, что характер Брэндона, его имение играть и забивать, его голевое чутье нам пригодится, - цитирует Скудру официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что хоккеисты нижегородского «Торпедо» разгромили хорватский «Медвешчак» со счетом 5:0.