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КХЛ. «Барыс» примет «Куньлунь», «Трактор» сыграет с «Динамо» М и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ
Регулярный чемпионат 

Матч

Барыс - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Динамо

Место и дата

23 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Автомобилист - Амур

Место и дата

23 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Салават Юлаев - Витязь

Место и дата

23 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Локомотив

Место и дата

23 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Адмирал

Место и дата

23 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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