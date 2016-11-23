КХЛ. «Барыс» примет «Куньлунь», «Трактор» сыграет с «Динамо» М и другие матчи

«Динамо», на выход! Опохмеляться… Как финны испортили москвичам 70-летний юбилей В день рождения бело-голубых «Йокерит» сумел зацепить очко в битве с минчанами – 2:3 бул. И вытеснил московское «Динамо» из зоны плей-офф.