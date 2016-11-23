КХЛ. «Барыс» примет «Куньлунь», «Трактор» сыграет с «Динамо» М и другие матчи
Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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