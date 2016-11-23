Крис Ли: Уверен, что Мозякин добился бы успеха в НХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли высоко оценил мастерство своего партнера по команде нападающего Сергея Мозякина. Он считает, что Сергей мог бы быть успешен и в НХЛ.

– Есть ли игроки, которых вы могли бы назвать похожими на Мозякина?

– В европейских лигах и в КХЛ – точно нет. В НХЛ должны, наверное, быть, но там мне не довелось поиграть. Честно говоря, я бы очень хотел посмотреть на то, как Мозякин играет в Национальной хоккейной лиге. Просто интересно, как у него там получалось бы, хотя я уверен, что он добился бы там успеха. За пределами НХЛ я ничего подобного не видел.

В нынешнем сезоне 35-летний Сергей Мозякин провел 33 матча за «Металлург» и набрал 50 (25+25) очков.