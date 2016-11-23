Крис Ли: Уверен, что Мозякин добился бы успеха в НХЛ
Защитник
магнитогорского «Металлурга» Крис Ли высоко оценил мастерство своего партнера
по команде нападающего Сергея Мозякина. Он считает, что Сергей мог бы быть
успешен и в НХЛ.
–
Есть ли игроки, которых вы могли бы назвать похожими на Мозякина?
– В европейских лигах и в КХЛ – точно нет. В НХЛ должны, наверное,
быть, но там мне не довелось поиграть. Честно говоря, я бы очень хотел
посмотреть на то, как Мозякин играет в Национальной хоккейной лиге.
Просто интересно, как у него там получалось бы, хотя я уверен, что он добился
бы там успеха. За пределами НХЛ я ничего подобного не видел.
В
нынешнем сезоне 35-летний Сергей Мозякин провел 33 матча за «Металлург» и набрал
50 (25+25) очков.
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