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Игорь Захаркин: «Салават Юлаев» - не команда, а какое-то отделение больницы города Уфы

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после матча против «Витязя» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Сегодняшняя игра мне напомнила нашу команду двухмесячной давности. Создаем много моментов, но забивать не можем. Все эти разговоры, что «Салават» состоит из звезд, не соответствуют действительности. Сегодня у нас потерялось два игрока: не было Умарка – пришлось перестраивать одну линию, выбыл Макаров – пришлось перестраивать другую. У нас не работало ни большинство, ни меньшинство, ни игра в равных составах.

Иначе, как пощечиной это назвать никак нельзя. Соперник терпеливо дожидался своего шанса. Это очень хороший показатель справедливости игры в хоккей. В таких матчах очень важны лидеры, а у нас оказалось, что их нет. Я не знаю, что с Энвером (Лисиным). Возможно, нужен будет рентген. Мне уже надоело говорить о травмах. У нас не хоккейная команда, а какое-то отделение больницы города Уфы», - цитирует Захаркина «БИЗНЕС Online».

У хозяев заброшенной шайбой отметился Александр Логинов. У «Витязя» точные броски на счету Миро Аалтонена и Романа Хорака. В следующей встрече 25 ноября «Салават Юлаев» сыграет в Уфе с московским «Динамо». «Витязь» в тот же день сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Витязь - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы:

Логинов (Лазарев), 19:31 (1:0). Аалтонен (Кемпе, Горак), 53:09 (1:1). Горак (Копейкин, Кемпе), 59:49 (1:2).

Место и дата

23 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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