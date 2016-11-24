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Тина Канделаки: Я сказала Курбану Бердыеву: вы абсолютный Бог для всех российских болельщиков!

Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Сочи во время встречи олимпийских чемпионов ЦСКА с воспитанниками образовательной смены центра «Сириус», генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что лично поздравила Курбана Бердыева с победой «Ростова» над «Баварией».

– Сегодня я позвонила Курбану Бекиевичу Бердыеву и абсолютно искренне ему сказала, что он абсолютный Бог для всех российских болельщиков, был, есть и будет им. Вчерашнее чудо, которое совершила ваша команда, победив великий немецкий клуб, принесло радость всем болельщикам нашей страны. Хотелось бы, чтобы таких побед было как можно больше! – заявила Канделаки, отвечая на вопрос школьницы.

Вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле победил «Баварию» – 3:2.

Матч

Ростов - Бавария - 3:2 (1:1)

Голы

Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста

Предупреждения:

Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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