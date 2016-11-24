Тина Канделаки: Я сказала Курбану Бердыеву: вы абсолютный Бог для всех российских болельщиков!

Сегодня в Сочи во время встречи олимпийских чемпионов ЦСКА с воспитанниками образовательной смены центра «Сириус», генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что лично поздравила Курбана Бердыева с победой «Ростова» над «Баварией».

– Сегодня я позвонила Курбану Бекиевичу Бердыеву и абсолютно искренне ему сказала, что он абсолютный Бог для всех российских болельщиков, был, есть и будет им. Вчерашнее чудо, которое совершила ваша команда, победив великий немецкий клуб, принесло радость всем болельщикам нашей страны. Хотелось бы, чтобы таких побед было как можно больше! – заявила Канделаки, отвечая на вопрос школьницы.

Вчера в матче группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле победил «Баварию» – 3:2.