Дэн Секстон: Назаров очень жесткий, но справедливый

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Авангардом».

- У нас получилось отличное начало, затем мы уверенно сыграли в обороне, не дали сопернику много шансов и очень довольны своей работой сегодня. Конечно, противник у нас сегодня был очень сильный. Совершенно не ожидали такого старта, были очень рады, когда забросили первую шайбу, а через секунд 15 – еще одну. Это то, что нам нужно на выездных матчах, тем более с омской командой.



Конечно, всегда хочется улучшать свой бомбардирский показатель. Думаю, у меня есть все шансы улучшить прошлогодний результат, поскольку у меня отличные партнёры и по звену, и по команде в целом. Думаю, все предпосылки к этому есть.



Назаров очень жесткий, но справедливый. Нам нравится играть за него, и он отлично показал себя в тех играх, которые мы провели с ним, - передает слова Секстона пресс-служба «Авангарда».



Напомним, что омский «Авангард» уступил на своей площадке «Нефтехимику» со счетом 1:3.