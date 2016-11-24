Дэн Секстон: Назаров очень жесткий, но справедливый
Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Авангардом».
- У нас получилось отличное начало, затем мы уверенно сыграли в обороне, не дали сопернику много шансов и очень довольны своей работой сегодня. Конечно, противник у нас сегодня был очень сильный. Совершенно не ожидали такого старта, были очень рады, когда забросили первую шайбу, а через секунд 15 – еще одну. Это то, что нам нужно на выездных матчах, тем более с омской командой.
Конечно, всегда хочется улучшать свой бомбардирский показатель. Думаю, у меня есть все шансы улучшить прошлогодний результат, поскольку у меня отличные партнёры и по звену, и по команде в целом. Думаю, все предпосылки к этому есть.
Назаров очень жесткий, но справедливый. Нам нравится играть за него, и он отлично показал себя в тех играх, которые мы провели с ним, - передает слова Секстона пресс-служба «Авангарда».
Напомним, что омский «Авангард» уступил на своей площадке «Нефтехимику» со счетом 1:3.
Матч
Авангард - Нефтехимик - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы:
Гюнге (Брюле, Секстон), 5:35 (0:1). Макаров (Столяров, Полыгалов), 5:49 (0:2). Столяров 13:41 (0:3).
Место и дата
24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция