Петерис Скудра: Наверное, победная серия у многих кружит голову

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от игры своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована».

- Слабо начали игру. Наверное, победная серия у многих кружит голову. Поле первого периода немного перестроились. Было много моментов, но в ключевых ситуациях не забили, это основное. Плюс несколько грубых индивидуальных ошибок соперник нам не простил. В заключение хочу поблагодарить настоящих болельщиков, которые поддерживали нас до самого конца. Остальных клоунов, ушедших с трибун, прошу в следующий раз остаться дома.

- Как оцените дебют Макмиллана?

- Ему пока тяжело, нужно будет немножко привыкнуть, пройти через определенное количество матчей, чтобы почувствовать себя уверенно, сыграться с партнерами. Сегодня несколько раз он неплохо обострял ситуацию, лез на ворота, опасно бросал, - передает слова Скудры пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что «Торпедо» дома уступило «Словану» со счетом 1:4.