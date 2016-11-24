Милош Ржига: Очень важно, что дважды выстояли в формате «три на пять»
Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
- Мы серьезно готовились, разбирали с игроками видео. Ребята выполнили задачу играть активно, несмотря на очередные три травмы защитников. Нужно было действовать высоко, обороняться и терпеть. Ребята сегодня выполнили задачу. И очень важно, что дважды выстояли в формате «три на пять», - цитирует Ржигу официальный сайт «Торпедо».
Напомним, что «Торпедо» дома уступило «Словану» со счетом 1:4.
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