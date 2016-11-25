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Илья Воробьев: Ребята молодцы, уже «на жилах» вытащили победу

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Хорошая игра. Я благодарен сопернику, благодарен нашим ребятам. Мы сыграли за 18 дней девять игр с хорошими командами, плюс перелеты и переезды. Ребята молодцы, уже «на жилах» вытащили.

– Сегодня матч войдет в историю отечественного хоккея. 450 и даже 451 гол Мозякина. Таких высот никто не достигал. Что можете сказать по этому поводу?

– Я могу сказать, что Сергей – это что-то такое невообразимое, величина! Самое интересное, хочу заметить, что он как человек очень хороший, семья, дети, воспитание. Очень приятно с ним работать, у него очень много положительных качеств кроме того, что он такой мастер в игре.

– Сегодня Ярослав Косов сыграл лишь одну смену. Что с ним?

– У него нос сломан… Сотрясение. Прилично там. Сейчас в списке травмированных будет. Это хоккей – контактный вид спорта.

Напомним, в следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».

Матч

Металлург Мг - Витязь - 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Голы:

Макеев (Афиногенов), 15:01 (0:1). Ли (Зарипов, Береглазов), 15:57 (1:1). Мозякин (Коварж), 20:51 (2:1). Горак (Головков), 33:43 (2:2). Никулин (Макеев), 37:21 (2:3). Афиногенов (Никулин), 42:52 (2:4). Коварж (Зарипов, Антипин), 48:12 (3:4). Зарипов (Антипин), 55:32 (4:4). Мозякин (Бирюков), 57:51 (5:4).

Место и дата

25 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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