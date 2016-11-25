Илья Воробьев: Ребята молодцы, уже «на жилах» вытащили победу

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (5:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Хорошая игра. Я благодарен сопернику, благодарен нашим ребятам. Мы сыграли за 18 дней девять игр с хорошими командами, плюс перелеты и переезды. Ребята молодцы, уже «на жилах» вытащили.

– Сегодня матч войдет в историю отечественного хоккея. 450 и даже 451 гол Мозякина. Таких высот никто не достигал. Что можете сказать по этому поводу?

– Я могу сказать, что Сергей – это что-то такое невообразимое, величина! Самое интересное, хочу заметить, что он как человек очень хороший, семья, дети, воспитание. Очень приятно с ним работать, у него очень много положительных качеств кроме того, что он такой мастер в игре.

– Сегодня Ярослав Косов сыграл лишь одну смену. Что с ним?

– У него нос сломан… Сотрясение. Прилично там. Сейчас в списке травмированных будет. Это хоккей – контактный вид спорта.

Напомним, в следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».