Валерий Белов: Первое звено «Металлурга» провело очередной блестящий матч
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– С победой хозяев. Игра получилась интересная, результативная. Что касается нашей команды, то в принципе – провели неплохой матч, но не нашлось аргументов против первого звена соперника. Поэтому упустили победу, хотя тщательно готовились. К сожалению, так получилось. Говорили, что удаляться нельзя, но нас вынудили. Первое звено «Металлурга», конечно, провело очередной блестящий матч. Поздравляю.
– В конце третьего периода вы брали просмотр. Думаете, там была атака вратаря?
– Ну да, мы его и хотели посмотреть. Мы воспользовались своим правом, чтобы судьи внимательнее посмотрели, это нормальная практика. Да, отдали 30 секунд, рисковали, но посмотрели.
– Сегодня вы нас удивили тем, что в заявке не оказалось вашего финского вратаря.
– В связи с тем, что надо же когда-то играть Сапрыкину. На Сятери нагрузка огромная, где-то надо было поставить Игоря. Решили, что здесь. Он всего вроде бы шестую игру сыграл. Ему сложно. Вот решили на этот матч поставить.
Напомним, в следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».
Матч
Металлург Мг - Витязь - 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)
Голы:
Макеев (Афиногенов), 15:01 (0:1). Ли (Зарипов, Береглазов), 15:57 (1:1). Мозякин (Коварж), 20:51 (2:1). Горак (Головков), 33:43 (2:2). Никулин (Макеев), 37:21 (2:3). Афиногенов (Никулин), 42:52 (2:4). Коварж (Зарипов, Антипин), 48:12 (3:4). Зарипов (Антипин), 55:32 (4:4). Мозякин (Бирюков), 57:51 (5:4).
Место и дата
25 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция