Валерий Белов: Первое звено «Металлурга» провело очередной блестящий матч

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– С победой хозяев. Игра получилась интересная, результативная. Что касается нашей команды, то в принципе – провели неплохой матч, но не нашлось аргументов против первого звена соперника. Поэтому упустили победу, хотя тщательно готовились. К сожалению, так получилось. Говорили, что удаляться нельзя, но нас вынудили. Первое звено «Металлурга», конечно, провело очередной блестящий матч. Поздравляю.

– В конце третьего периода вы брали просмотр. Думаете, там была атака вратаря?

– Ну да, мы его и хотели посмотреть. Мы воспользовались своим правом, чтобы судьи внимательнее посмотрели, это нормальная практика. Да, отдали 30 секунд, рисковали, но посмотрели.

– Сегодня вы нас удивили тем, что в заявке не оказалось вашего финского вратаря.

– В связи с тем, что надо же когда-то играть Сапрыкину. На Сятери нагрузка огромная, где-то надо было поставить Игоря. Решили, что здесь. Он всего вроде бы шестую игру сыграл. Ему сложно. Вот решили на этот матч поставить.

Напомним, в следующем матче «Витязь» 27 ноября сыграет на выезде с «Трактором», а подопечные Ильи Воробьева 29 ноября встретятся с «Йокеритом».