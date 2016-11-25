ЦСКА обыграл «Северсталь», Основин оформил дубль
Хоккеисты московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли «Северсталь» со счетом 2:0.
Дубль в составе столичного клуба оформил Вячеслав Основин.
В следующей игре подопечные Дмитрий Квартальнова 28 ноября сыграют в московском дерби с «Динамо», а «Северсталь» днем ранее проведет матч с СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Основин (Петров, Сергеев), 28:18 (0:1). Основин (Мамин), 52:08 (0:2).
Место и дата
25 ноября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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