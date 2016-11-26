«Дина» не смогла обыграть «Прогресс»
Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном
домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ижевске, завершилась со счетом 2:2.
Причем по ходу встречи «Дина» вела в счете – 2:0. В ее составе два гола забил
Андрей Понкратов. У гостей в конце второго тайма по мячу забили Александр Райхель
и Дмитрий Будин.
Таким образом, «Дина» набрала 22 очка и осталась на третьем месте в
турнирной таблице чемпионата России. У «Прогресса» стало 19 очков. Этот клуб
идет пятым.
26 ноября «Прогресс» и «Дина» встретятся вновь.
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