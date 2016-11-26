«Синара» дома проиграла КПРФ
«Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата
России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом
3:2 в пользу гостей. В их составе по голу забили Паулиньо, Лин и Сергей Денисов.
У хозяев по разу отличились Константин Агапов и Антон Соколов.
Таким образом, клуб КПРФ набрал 13 очков и вышел на восьмое место в
турнирной таблице. У «Синары» осталось 18 очков. Она идет шестой.
26 ноября «Синара» и КПРФ встретятся вновь.
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