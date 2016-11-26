«Синара» дома проиграла КПРФ

«Синара» из Екатеринбурга в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу проиграла столичному клубу КПРФ.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по голу забили Паулиньо, Лин и Сергей Денисов. У хозяев по разу отличились Константин Агапов и Антон Соколов.

Таким образом, клуб КПРФ набрал 13 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице. У «Синары» осталось 18 очков. Она идет шестой.

26 ноября «Синара» и КПРФ встретятся вновь.