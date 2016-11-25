«Динамо» не забило, когда голкипер «Салавата» отвернулся попить воды (видео)
Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов во время матча с «Динамо» повернулся лицом к воротам и начал пить воду, в это время хоккеисты столичного клуба провели атаку, но забросить шайбу так и не смогли.
Напомним, матч закончился победой уфимской команды со счетом 2:1.В составе победителей отличились Сами Леписте и Максим Майоров, у гостей единственную шайбу забросил Мартиньш Карсумс
Матч
Салават Юлаев - Динамо - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Карсумс (Цветков, Робинсон), 18:36 (0:1). Лепистё (Хартикайнен), 36:57 (1:1). Майоров (Макаров И., Хартикайнен), 52:57 (2:1).
Место и дата
25 ноября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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