«Динамо» не забило, когда голкипер «Салавата» отвернулся попить воды (видео)

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов во время матча с «Динамо» повернулся лицом к воротам и начал пить воду, в это время хоккеисты столичного клуба провели атаку, но забросить шайбу так и не смогли.

Напомним, матч закончился победой уфимской команды со счетом 2:1.В составе победителей отличились Сами Леписте и Максим Майоров, у гостей единственную шайбу забросил Мартиньш Карсумс