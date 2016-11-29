КХЛ. «Нефтехимик» - «Спартак», «Йокерит» - «Металлург» (Мг) и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат 29 ноября
Матч
Место и дата
29 ноября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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