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Сергей Орешкин: Победа нам была очень нужна

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы над ЦСКА (3:2 Б) объяснил, почему не позволил пробить буллит мастеру по штрафным броскам Артёму Фёдорову.

- Ребята молодцы, сражались за победу, которая нам была очень нужна. Да, ошибались, пропустили на последних секундах, но все-таки выиграли по буллитам.

- Почему вы не дали пробить буллит Артёму Фёдорову, который в прошлом сезоне не раз изящно переигрывал вратарей в сериях бросков?

- Федоров пока не набрал после травмы форму. Ему надо поймать игровой тонус.

Матч

ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).

Победный буллит:

Цветков - 2:3.

Место и дата

28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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