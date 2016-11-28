Сергей Орешкин: Победа нам была очень нужна

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы над ЦСКА (3:2 Б) объяснил, почему не позволил пробить буллит мастеру по штрафным броскам Артёму Фёдорову.

- Ребята молодцы, сражались за победу, которая нам была очень нужна. Да, ошибались, пропустили на последних секундах, но все-таки выиграли по буллитам.

- Почему вы не дали пробить буллит Артёму Фёдорову, который в прошлом сезоне не раз изящно переигрывал вратарей в сериях бросков?

- Федоров пока не набрал после травмы форму. Ему надо поймать игровой тонус.