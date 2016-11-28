Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного взять игру на себя

После поражения от «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причину неудачи и посетовал на проблемы в своей команде.

- Победа была нужнее «Динамо», у нас, к сожалению, не нашлось игрока, способного в нужные моменты взять игру на себя, лидера. Хотя благодарен ребятам за то, что сравняли на последних секундах счет и перевели игру в овертайм, - сказал специалист.

- Во втором периоде мы увидели вас на лавке с клюшкой в руках. Зачем вы решили уподобиться Майку Кинэну?

- Я просто хотел подозвать лайнсмена. Нас наказали за нарушение численного состава, когда армеец Ожиганов на ноль-ноль-ноль-н оль-ноль и одну долю секунды оказался шестым на льду, а потом у «Динамо» секунд 20 ездили шесть игроков, и судьи не обращали на это внимание.