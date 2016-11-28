Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного взять игру на себя
После поражения от «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причину неудачи и посетовал на проблемы в своей команде.
- Победа была нужнее «Динамо», у нас, к сожалению, не нашлось игрока, способного в нужные моменты взять игру на себя, лидера. Хотя благодарен ребятам за то, что сравняли на последних секундах счет и перевели игру в овертайм, - сказал специалист.
- Во втором периоде мы увидели вас на лавке с клюшкой в руках. Зачем вы решили уподобиться Майку Кинэну?
- Я просто хотел подозвать лайнсмена. Нас наказали за нарушение численного состава, когда армеец Ожиганов на ноль-ноль-ноль-н
Матч
ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).
Победный буллит:
Цветков - 2:3.
Место и дата
28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция