Максим Карпов: Будем стараться побеждать чаще
Форвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Для нас сейчас все игры очень важные, - сказал нападающий. - И любая победа важна, и в основное время и в дополнительное. Будем стараться побеждать как можно чаще.
- Но сейчас вы позволили сопернику сравнять счет за пять секунд до конца третьего периода…
- Даже не знаю, как это объяснить. Там шайба мимо ворот шла! А тут подставили клюшку, и она в сетку залетела. Это просто игра.
Матч
ЦСКА - Динамо - 2:3 Б. (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Мамин (Науменков, Кошелев), 28:47 (1:0 - бол.). Робинсон (Кутейкин), 32:39 (1:1 - бол.). Подшендялов (Хиетанен, Кокарев), 52:08 (1:2). Ничушкин (Ожиганов, Киселевич), 59:55 (2:2).
Победный буллит:
Цветков - 2:3.
Место и дата
28 ноября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция