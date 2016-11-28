Максим Карпов: Будем стараться побеждать чаще

Форвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Для нас сейчас все игры очень важные, - сказал нападающий. - И любая победа важна, и в основное время и в дополнительное. Будем стараться побеждать как можно чаще.

- Но сейчас вы позволили сопернику сравнять счет за пять секунд до конца третьего периода…

- Даже не знаю, как это объяснить. Там шайба мимо ворот шла! А тут подставили клюшку, и она в сетку залетела. Это просто игра.