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Финал Южноамериканского кубка отложен из-за авиакатастрофы в Колумбии

Источник:  Федерация футбола Южной АмерикиКомментарии

Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке всех международных соревнований под своей эгидой из-за трагедии в небе над Колумбией. 

КОНМЕБОЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой и сообщила, что все международные футбольные соревнования в Южной Америке приостанавливаются до особого распоряжения. 

Ранее сообщалось, что как минимум десяти пассажирам удалось спастись во время падения самолета в Колумбии.

Всего на борту находилось 72 человека и девять членов экипажа. Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. Самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.

Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». 


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