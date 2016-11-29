Владимир Петров: В поражении ЦСКА виноват тренера

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Владимир Петров назвал причину поражения армейцев в дерби с «Динамо» (2:3 Б).

- Считаю, что вину за поражение от «Динамо» должен взять на себя тренер. В овертайме, когда армейцы получились численное преимущество, на лед вышли не те игроки. Квартальнов взял тайм-аут и выпустил Ничушкина, Светлакова, Ожиганова и Киселевича, у которых нет сыгранности. Они в зоне соперника не смогли закрепиться. На мой взгляд, надо была сделать ставку на опытных Попова, Петрова, защитников Денисова и Ожиганова.

Когда часто меняют игроков в звеньях, они не успевают принимать решения, начинают думать, размышлять. А в хоккее, как в шахматах, все должно быть построено на автоматизме.