«Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо»

Борис Майоров: Анисин закончил карьеру четыре года назад – когда со скандалом ушел из «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение о карьере Михаила Анисисна, который сегодня покинул новокузнецкий «Металлург».