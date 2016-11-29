«Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Трактором» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Трактора».
В
составе победителей отличились Александр Черников и Алексей Кручинин. «Трактор»
набрал 59 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 57 очков и пятое
место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Трактор - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Черников 8:12 (0:1 - мен.). Кручинин (Кольцов, Щехура), 37:40 (0:2).
Место и дата
29 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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