Борис Майоров: Ну уберет «Динамо» Орешкина, придет ему на смену Скорлупкин. А что толку?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Сергея Орешкина.

- Мне уже не раз приходилось слышать разговоры о возможной отставке Сергея Орешкина в московском «Динамо», - говорит Борис Майоров. - Я бы тут как раз не спешил. Ну сменит Орешкина в «Динамо» Скорлупкин. А что от этого изменится? Класс у игроков, которые находятся в команде, сразу подскочит? Вряд ли…

Напомним, что Сергей Орешкин стал главным тренером бело-голубых в конце декабря прошлого года. Сейчас «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.



