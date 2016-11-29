«Магнитка» на выезде уступила «Йокериту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и магнитогорским «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе финского клуба дубль сделал Еспер Енсен, еще один гол в активе Ессе Йлэнсуу. У «Металлурга» забивали Сергей Мозякин и Илья Берестников.

«Йокерит» набрал 56 очков и занимает шестое место на Западе. У «Металлурга» 77 очков и первое место на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат