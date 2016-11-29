«Магнитка» на выезде уступила «Йокериту»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и магнитогорским «Металлургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.
В
составе финского клуба дубль сделал Еспер Енсен, еще один гол в активе Ессе
Йлэнсуу. У «Металлурга» забивали Сергей Мозякин и Илья Берестников.
«Йокерит»
набрал 56 очков и занимает шестое место на Западе. У «Металлурга» 77 очков и
первое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Металлург Мг - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 6:22 (0:1 - бол.). Йоэнсуу (Регин, Йормакка), 43:29 (1:1). Берестенников (Тимкин), 44:35 (1:2). Йенсен (Хухтала), 47:22 (2:2). Йенсен (Хухтала, Салминен), 50:57 (3:2).
Место и дата
29 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
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