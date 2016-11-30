КХЛ. «Локомотив» примет «Югру», «Витязь» - «Автомобилист» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
30 ноября
Матч
Место и дата
30 ноября 19:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 ноября 21:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически