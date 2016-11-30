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КХЛ. «Локомотив» примет «Югру», «Витязь» - «Автомобилист» и другие матчи дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ
Регулярный чемпионат
30 ноября

Матч

Динамо Р - Салават Юлаев

Место и дата

30 ноября 19:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - Югра

Место и дата

30 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Витязь - Автомобилист

Место и дата

30 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Барыс

Место и дата

30 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Медвешчак - Металлург Нк

Место и дата

30 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Сибирь

Место и дата

30 ноября 21:30, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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