Эдуард Занковец: Динамовцы нас наказали за упущенный шанс в большинстве
Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:3.
- Начали игру неплохо. Я бы сказал активно, - комментирует ход матча Занковец. – Но потом соперник переломил игру и создал несколько опасных моментов уже у наших ворот. Второй период получился более ровным, с одинаковыми шансами на взятие ворот. А в последней двадцатиминутке игра пошла до забитого гола. К сожалению, его пропустили мы. Хотя у нас тоже был шанс забить в большинстве. Но мы им не воспользовались, и динамовцы нас наказали. А потом уверенно довели матч до победы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически