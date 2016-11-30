Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Ростов
Футбол  Зенит2 : 0Уфа
Баскетбол  Химки88 : 77Альба Берлин
Футбол  Рубин1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА2 : 0Оренбург
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Занковец: Динамовцы нас наказали за упущенный шанс в большинстве

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:3.

- Начали игру неплохо. Я бы сказал активно, - комментирует ход матча Занковец. – Но потом соперник переломил игру и создал несколько опасных моментов уже у наших ворот. Второй период получился более ровным, с одинаковыми шансами на взятие ворот. А в последней двадцатиминутке игра пошла до забитого гола. К сожалению, его пропустили мы. Хотя у нас тоже был шанс забить в большинстве. Но мы им не воспользовались, и динамовцы нас наказали. А потом уверенно довели матч до победы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляемГолкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентовГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.Для «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьДля «Динамо» настало время «Ч». Теперь надо только побеждатьБело-голубые начали заочную битву за плей-офф уверенной победой над «Барысом» - 3:0.Московское «Динамо» дома оказалось сильнее «Барыса»Хоккеисты московского «Динамо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ казахский «Барыс» со счетом 3:0.Миронов не сыграет с «Барысом», а станет героем фотосессииЗащитник «Динамо» и сборной России Андрей Миронов не сможет выйти на лед в матче с «Барысом» из-за травмы руки.Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Борис Майоров: В «Динамо» уже шесть капитанов сменилось. Безобразие!Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о непростой турнирной ситуации, в которой оказались бело-голубые.Борис Майоров: Ну уберет «Динамо» Орешкина, придет ему на смену Скорлупкин. А что толку?Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера московского «Динамо» Сергея Орешкина.Владимир Петров: В поражении ЦСКА виноват тренераДвукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Владимир Петров назвал причину поражения армейцев в дерби с «Динамо» (2:3 Б).«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»«Когда вратарь Уфы пил воду, а я промазал, хотелось плакать…»Нападающий «Динамо» Максим Капов – о трудной турнирной ситуации, в которой оказались москвичи и курьезном происшествии в Уфе.Максим Карпов: Будем стараться побеждать чащеФорвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Как Квартальнов стал Майком КинаномКак Квартальнов стал Майком КинаномПосле матча ЦСКА – «Динамо» страсти не утихали. Почему-то у раздевалки бело-голубых.Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного взять игру на себяПосле поражения от «Динамо» (2:3 Б) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причину поражения и посетовал на проблемы в своей командеСергей Орешкин: Победа нам была очень нужнаГлавный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы над ЦСКА (3:2 Б) объяснил, почему не позволил пробить буллит мастеру по штрафным броскам Артёму Фёдорову.Спасет ли Орешкина победа над ЦСКА?Спасет ли Орешкина победа над ЦСКА?В тренерском штабе «Динамо» назрели перемены. Но бело-голубые бились честно и одержали важную победу в принципиальном дерби – 3:2 бул.Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКАЦСКА на домашнем льду уступил московскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.ЦСКА – Динамо (Москва) - 2:3 Б. Как это былоВ понедельник, 28 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА примет столичное «Динамо».Терещенко сыграет с ЦСКАСегодня в дерби ЦСКА – «Динамо» выйдет на лед капитан бело-голубых Алексей Терещенко.Эдуард Занковец: Бойду нужно набрать форму, а игра первого звена в атаке нас устраиваетГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1 OT).Мисхат Фахрутдинов: В трех матчах на выезде забили четыре гола, но везем шесть очковГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:2 OT).«Барыс» дома обыграл «Амур» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Амуром» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Барыса».

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Эдуард Занковец
Эдуард Занковецвсе новости

Cпецпредложение