Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентов
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.
- Тяжело входим в
игру. Наверно перестраховываем
- Вернулся в
строй Еременко и «Динамо» сразу начало побеждать. Это случайность или
закономерность?
- Выделять никого нельзя. Каждый делает свое дело и старается. Причем, больше, чем на сто процентов. Знаете же прекрасно нашу ситуацию. Поэтому ребята все отдаются, помогают друг другу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Барыс - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Карсумс (Никулин), 48:15 (1:0). Хиетанен 54:12 (2:0). Фёдоров (Цветков), 56:49 (3:0).
Место и дата
30 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция