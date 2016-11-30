Сергей Орешкин: Не только Еременко, все старались и выкладывались на сто с лишним процентов

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» - 3:0.

- Тяжело входим в игру. Наверно перестраховываем ся, потому что очень хотим выиграть, - высказал свое мнение о матче Орешкин. – Просил ребят, чтобы они больше и активней играли в чужой зоне… Но приходилось терпеть при счете 0:0, а потом уже болельщики нас погнали. Все хорошо поработали.

- Вернулся в строй Еременко и «Динамо» сразу начало побеждать. Это случайность или закономерность?

- Выделять никого нельзя. Каждый делает свое дело и старается. Причем, больше, чем на сто процентов. Знаете же прекрасно нашу ситуацию. Поэтому ребята все отдаются, помогают друг другу.

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