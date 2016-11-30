Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляем
Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.
- Почему мы начали в последних поединках побеждать? Дело не во мне, - рассуждает Александр. – Просто команда смогла собраться после поражений. Сделали выводы. И начали работать по-другому.
- «Динамо»
сейчас добавляет?
- А у вас есть такое ощущение? Вот мы и хотим добиться, чтоб с трибун стало заметно – «Динамо» играет лучше!
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Барыс - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Карсумс (Никулин), 48:15 (1:0). Хиетанен 54:12 (2:0). Фёдоров (Цветков), 56:49 (3:0).
Место и дата
30 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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