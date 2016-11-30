Александр Еременко: Хотим, чтоб люди на трибунах увидели, что мы прибавляем

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Барысом» со счетом 3:0.

- Почему мы начали в последних поединках побеждать? Дело не во мне, - рассуждает Александр. – Просто команда смогла собраться после поражений. Сделали выводы. И начали работать по-другому.

- «Динамо» сейчас добавляет?

- А у вас есть такое ощущение? Вот мы и хотим добиться, чтоб с трибун стало заметно – «Динамо» играет лучше!

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