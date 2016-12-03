День в истории. Давиду Вилье – 35 лет!

3 декабря свой 35-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Испании, «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья.

На профессиональном уровне Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия).

Давид Вилья выигрывал Кубок Испании с тремя разными командами – с «Сарагосой» в сезоне-2003/2004, «Валенсией» - в сезоне-2007/2008 и «Барселоной» - в сезоне-2011/2012. Вместе с каталонским клубом нападающий дважды побеждал в чемпионате Испании (2010/2011 и 2012/2013), дважды в Суперкубке Испании (2010,2011), по одному разу в Лиге чемпионов (2010/2011), Суперкубке УЕФА (2011) и клубном чемпионате мира (2011).

В истории сборной Испании Давид Вилья является лучшим бомбардиром, забив 59 голов в 97 матчах. В составе национальной команды Давид Вилья побеждал на чемпионате Европы-2008 и чемпионате мира-2010.