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«Трактор» в овертайме уступил «Йокериту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».

В составе победителей отличились Вилле Лаюнен и Рамус Риссанен, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Трактора» гол в активе Дмитрия Пестунова.

«Йокерит» набрал 58 очков и занимает пятое место на Западе. У «Трактора» 60 очков и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Йокерит - Трактор - 2:1 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Пестунов (Щехура), 8:25 (0:1 - бол.). Лаюнен (Яакола, Хишон), 50:58 (1:1 - бол.). Риссанен (Ялванти, Салминен), 64:38 (2:1).

Место и дата

01 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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