«Трактор» в овертайме уступил «Йокериту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».

В составе победителей отличились Вилле Лаюнен и Рамус Риссанен, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Трактора» гол в активе Дмитрия Пестунова.

«Йокерит» набрал 58 очков и занимает пятое место на Западе. У «Трактора» 60 очков и пятое место на Востоке.

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