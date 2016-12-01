«Трактор» в овертайме уступил «Йокериту»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Трактором»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Йокерита».
В составе победителей отличились Вилле Лаюнен и Рамус
Риссанен, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Трактора» гол в активе
Дмитрия Пестунова.
«Йокерит» набрал 58 очков и занимает пятое место на Западе.
У «Трактора» 60 очков и пятое место на Востоке.
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