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Гиртс Анкипанс: Были близки к тому, чтобы победить, но, наверное, не заслужили

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Неудачная игра для нас. Были очень близки к тому, чтобы ее выиграть, но, наверное, не заслужили. Удача сегодня отвернулась от нас. Противник очень здорово сыграл в большинстве, а мы, в свою очередь, провалили игру в меньшинстве. Это и решило судьбу матча.

Напомним, в составе торпедовцев отличились Брэндон Макмиллан, который сделал дубль, Эштон Картер, Джон Норман и Александр Фролов. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Егор Миловзоров (дважды), Дэн Секстон, Рихард Гюнге и Игорь Полыгалов. Решающая шайба в овертайме в активе Лямина, а Миловзоров сравнял счет за две секунды до конца.

Матч

Нефтехимик - Торпедо - 6:5 О.Т. (3:3, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

МакМиллан (Жердев, Эштон), 2:49 (0:1 - бол.). Полыгалов (Макаров, Столяров), 5:09 (1:1 - бол.). Эштон (Лофквист, Грачев), 7:13 (1:2). Гюнге (Лямин), 15:34 (2:2 - бол.). Норман (Лофквист, Эштон), 18:04 (2:3). Секстон (Брюле, Лямин), 19:30 (3:3 - бол.). МакМиллан (Жердев, Эштон), 30:36 (3:4 - бол.). Фролов (Даугавиньш, Воробьёв), 32:36 (3:5). Миловзоров (Столяров, Полыгалов), 56:14 (4:5). Миловзоров 59:58 (5:5). Лямин (Полыгалов), 63:47 (6:5).

Место и дата

01 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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