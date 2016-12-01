Гиртс Анкипанс: Были близки к тому, чтобы победить, но, наверное, не заслужили

Главный тренер «Торпедо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Неудачная игра для нас. Были очень близки к тому, чтобы ее выиграть, но, наверное, не заслужили. Удача сегодня отвернулась от нас. Противник очень здорово сыграл в большинстве, а мы, в свою очередь, провалили игру в меньшинстве. Это и решило судьбу матча.

Напомним, в составе торпедовцев отличились Брэндон Макмиллан, который сделал дубль, Эштон Картер, Джон Норман и Александр Фролов. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Егор Миловзоров (дважды), Дэн Секстон, Рихард Гюнге и Игорь Полыгалов. Решающая шайба в овертайме в активе Лямина, а Миловзоров сравнял счет за две секунды до конца.