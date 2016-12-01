Андрей Потайчук: Перевернули этот матч и вырвали победу

Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу команды над «Торпедо» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Согласен, что наши бригады большинства отработали сегодня здорово. Во втором периоде у нас было много удалений, и это немного подкосило нас. Я благодарен ребятам, что нашли в себе силы, верили до конца, перевернули этот матч и вырвали победу.

Напомним, в составе торпедовцев отличились Брэндон Макмиллан, который сделал дубль, Эштон Картер, Джон Норман и Александр Фролов. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Егор Миловзоров (дважды), Дэн Секстон, Рихард Гюнге и Игорь Полыгалов. Решающая шайба в овертайме в активе Лямина, а Миловзоров сравнял счет за две секунды до конца.