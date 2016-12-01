Андрей Потайчук: Перевернули этот матч и вырвали победу
Тренер «Нефтехимика» Андрей Потайчук прокомментировал победу команды над «Торпедо» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Согласен, что наши бригады большинства отработали сегодня здорово. Во втором периоде у нас было много удалений, и это немного подкосило нас. Я благодарен ребятам, что нашли в себе силы, верили до конца, перевернули этот матч и вырвали победу.
Напомним, в составе торпедовцев отличились Брэндон Макмиллан, который сделал дубль, Эштон Картер, Джон Норман и Александр Фролов. У «Нефтехимика» шайбы забрасывали Кирилл Лямин, Егор Миловзоров (дважды), Дэн Секстон, Рихард Гюнге и Игорь Полыгалов. Решающая шайба в овертайме в активе Лямина, а Миловзоров сравнял счет за две секунды до конца.
Матч
Нефтехимик - Торпедо - 6:5 О.Т. (3:3, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
МакМиллан (Жердев, Эштон), 2:49 (0:1 - бол.). Полыгалов (Макаров, Столяров), 5:09 (1:1 - бол.). Эштон (Лофквист, Грачев), 7:13 (1:2). Гюнге (Лямин), 15:34 (2:2 - бол.). Норман (Лофквист, Эштон), 18:04 (2:3). Секстон (Брюле, Лямин), 19:30 (3:3 - бол.). МакМиллан (Жердев, Эштон), 30:36 (3:4 - бол.). Фролов (Даугавиньш, Воробьёв), 32:36 (3:5). Миловзоров (Столяров, Полыгалов), 56:14 (4:5). Миловзоров 59:58 (5:5). Лямин (Полыгалов), 63:47 (6:5).
Место и дата
01 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция