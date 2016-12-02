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Карпин сравнил Месси и Роналду

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин выразил мнение, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси превосходит во всех аспектах игры нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 

– Кто является лучшим игроком мира? На мой взгляд, Лионель Месси. Аргентинец круче Криштиану Роналду абсолютно во всем: в обводке, видении поля, ударе, и так далее. Те вещи, которые делает Роналду... Есть игроки в мире, которые творят подобное, что и португалец. Да, возможно хуже, но, повторюсь, такие футболисты есть. А то, что делает Месси... на такое никто не способен, – сказал экс-наставник московского»Спартака» в эфире телеканала «Матч ТВ».

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