Карпин сравнил Месси и Роналду
Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин выразил мнение, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси превосходит во всех аспектах игры нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
– Кто является лучшим игроком мира? На мой взгляд, Лионель Месси. Аргентинец круче Криштиану Роналду абсолютно во всем: в обводке, видении поля, ударе, и так далее. Те вещи, которые делает Роналду... Есть игроки в мире, которые творят подобное, что и португалец. Да, возможно хуже, но, повторюсь, такие футболисты есть. А то, что делает Месси... на такое никто не способен, – сказал экс-наставник московского»Спартака» в эфире телеканала «Матч ТВ».
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