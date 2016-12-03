Московское «Динамо» в пяти сетах обыграло «Енисей»

Волейболистки московского «Динамо» в выездном матче седьмого тура чемпионата России обыграли «Енисей» из Красноярска.

Встреча, прошедшая в пятницу в Красноярске, завершилась поражением хозяек паркета в пяти партиях – 2:3 (25:22, 13:25, 24:26, 25:19, 7:15). Матч продолжался более двух часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 17 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. Лидирует казанское «Динамо», у которого 18 очков. У «Енисея» стало 16 очков. Клуб из Красноярска идет третьим.

В матчах следующего тура московское «Динамо» 6 декабря в гостях сыграет против «Ленинградки», а «Енисей» в этот день на выезде сразится с «Уралочкой-НТМК».