Московское «Динамо» в пяти сетах обыграло «Енисей»
Волейболистки
московского «Динамо» в выездном матче седьмого тура чемпионата России обыграли
«Енисей» из Красноярска.
Встреча, прошедшая
в пятницу в Красноярске, завершилась поражением хозяек паркета в пяти партиях –
2:3 (25:22, 13:25, 24:26, 25:19, 7:15). Матч продолжался более двух часов.
Таким образом,
«Динамо» набрало 17 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. Лидирует
казанское «Динамо», у которого 18 очков. У «Енисея» стало 16 очков. Клуб из
Красноярска идет третьим.
В матчах
следующего тура московское «Динамо» 6 декабря в гостях сыграет против
«Ленинградки», а «Енисей» в этот день на выезде сразится с «Уралочкой-НТМК».
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