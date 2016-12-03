«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем»
Футболисты «Майнца» в домашнем матче
13-го тура чемпионата Германии проиграли «Баварии» из Мюнхена.
Встреча, прошедшая в пятницу в Майнце на
стадионе «Кофас-Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева
открыли счет на четвертой минуте после точного удара Джона Кордобы. У гостей на
восьмой минуте ответный мяч провел Роберт Левандовски, а на 21-й – Арьен Роббен
вывеш «Баварию» вперед. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски
оформил дубль.
Таким образом, «Бавария» набрала 30
очков и догнала в турнирной таблице лидирующий «РБ Лейпциг», сыгравший на матч
меньше. У «Майнца» осталось 17 очков. Он идет в середине таблицы.
В матчах следующего тура «Майнц» 11 декабря сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Бавария» 10 декабря примет «Вольфсбург».
Матч
Голы
Кордоба 4 (1:0). Левандовски 8 (1:1). Роббен 21 (1:2). Левандовски 90 (1:3).
Состав
Майнц: Лёссль, Хак (Озтунали, 62), Белль, Балогун, Рамальо (де Бласис, 81), Донати, Брозински, Малли, Фрай (Латца, 72), Кордоба, Онисиво
Бавария: Нойер, Мартинес, Алаба, Лам, Хуммельс, Киммих (Видаль, 77), Рибери (Коста, 66), Алькантара, Роббен, Мюллер (Саншеш, 87), Левандовски
Предупреждения:
Кордоба, 83; Белль, 85; Балогун, 90 - Мартинес, 44; Левандовски, 76
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
02 декабря 22:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция