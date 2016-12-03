«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем»

Футболисты «Майнца» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии проиграли «Баварии» из Мюнхена.

Встреча, прошедшая в пятницу в Майнце на стадионе «Кофас-Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева открыли счет на четвертой минуте после точного удара Джона Кордобы. У гостей на восьмой минуте ответный мяч провел Роберт Левандовски, а на 21-й – Арьен Роббен вывеш «Баварию» вперед. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль.

Таким образом, «Бавария» набрала 30 очков и догнала в турнирной таблице лидирующий «РБ Лейпциг», сыгравший на матч меньше. У «Майнца» осталось 17 очков. Он идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Майнц» 11 декабря сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Бавария» 10 декабря примет «Вольфсбург».