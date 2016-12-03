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«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Майнца» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии проиграли «Баварии» из Мюнхена.

Встреча, прошедшая в пятницу в Майнце на стадионе «Кофас-Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева открыли счет на четвертой минуте после точного удара Джона Кордобы. У гостей на восьмой минуте ответный мяч провел Роберт Левандовски, а на 21-й – Арьен Роббен вывеш «Баварию» вперед. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль.

Таким образом, «Бавария» набрала 30 очков и догнала в турнирной таблице лидирующий «РБ Лейпциг», сыгравший на матч меньше. У «Майнца» осталось 17 очков. Он идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Майнц» 11 декабря сыграет в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха, а «Бавария» 10 декабря примет «Вольфсбург».

Матч

Майнц - Бавария - 1:3 (1:2)

Голы

Кордоба 4 (1:0). Левандовски 8 (1:1). Роббен 21 (1:2). Левандовски 90 (1:3).

Состав

Майнц: Лёссль, Хак (Озтунали, 62), Белль, Балогун, Рамальо (де Бласис, 81), Донати, Брозински, Малли, Фрай (Латца, 72), Кордоба, Онисиво

Бавария: Нойер, Мартинес, Алаба, Лам, Хуммельс, Киммих (Видаль, 77), Рибери (Коста, 66), Алькантара, Роббен, Мюллер (Саншеш, 87), Левандовски

Предупреждения:

Кордоба, 83; Белль, 85; Балогун, 90 - Мартинес, 44; Левандовски, 76

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

02 декабря 22:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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