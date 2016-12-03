«Наполи» дома разгромил «Интер»

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии уверенно переиграли миланский «Интер».

Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Петр Зелиньски, Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье.

Таким образом, «Наполи» набрал 28 очков и теперь делит четвертое-шестое места с «Лацио» и «Аталантой», сыгравшими на матч меньше. У «Интера» осталось 21 очко. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Наполи» 11 декабря в гостях сыграет против «Кальяри», а «Интер» в этот день примет «Дженоа».