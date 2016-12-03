«Наполи» дома разгромил «Интер»
Футболисты «Наполи» в домашнем матче
15-го тура чемпионата Италии уверенно переиграли миланский «Интер».
Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе
на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их
составе по голу забили Петр Зелиньски, Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье.
Таким образом, «Наполи» набрал 28
очков и теперь делит четвертое-шестое места с «Лацио» и «Аталантой», сыгравшими
на матч меньше. У «Интера» осталось 21 очко. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Наполи» 11 декабря в гостях сыграет против «Кальяри», а «Интер» в этот день примет «Дженоа».
Матч
Голы
Зелински 3 (1:0). Гамшик 6 (2:0). Инсинье Л. 51 (3:0).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Хюсай (Маджо, 61), Гулам, Гамшик (Рог, 74), Зелински, Диавара, Кальехон, Габбьядини, Инсинье Л. (Джаккерини, 56)
Интер: Ханданович, Ансалди, Раноккиа, Миранда, Д'Амброзио, Банега (Эдер, 46), Кандрева (Паласио, 76), Перишич, Кондогбиа (Мариу, 53), Брозович, Икарди
Предупреждения:
Зелински, 45; Альбиоль, 68 - Раноккиа, 5; Ансалди, 43; Брозович, 80
Место и дата
02 декабря 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция