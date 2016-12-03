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«Наполи» дома разгромил «Интер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии уверенно переиграли миланский «Интер».

Встреча, прошедшая в пятницу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Петр Зелиньски, Марек Гамшик и Лоренцо Инсинье.

Таким образом, «Наполи» набрал 28 очков и теперь делит четвертое-шестое места с «Лацио» и «Аталантой», сыгравшими на матч меньше. У «Интера» осталось 21 очко. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Наполи» 11 декабря в гостях сыграет против «Кальяри», а «Интер» в этот день примет «Дженоа».

Матч

Наполи - Интер - 3:0 (2:0)

Голы

Зелински 3 (1:0). Гамшик 6 (2:0). Инсинье Л. 51 (3:0).

Состав

Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Хюсай (Маджо, 61), Гулам, Гамшик (Рог, 74), Зелински, Диавара, Кальехон, Габбьядини, Инсинье Л. (Джаккерини, 56)

Интер: Ханданович, Ансалди, Раноккиа, Миранда, Д'Амброзио, Банега (Эдер, 46), Кандрева (Паласио, 76), Перишич, Кондогбиа (Мариу, 53), Брозович, Икарди

Предупреждения:

Зелински, 45; Альбиоль, 68 - Раноккиа, 5; Ансалди, 43; Брозович, 80

Место и дата

02 декабря 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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