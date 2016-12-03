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IAAF назвала Болта и Аяну лучшими легкоатлетами 2016 года

Источник:  IAAFКомментарии

Девятикратный олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт и бегунья из Эфиопии Алмаз Аяна были признаны легкоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает официальный сайт организации.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства (на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4×100 м), Аяна завоевала на Играх-2016 золото на дистанции 10 000 м, установив мировой рекорд, и бронзу на 5 000 м.

В номинации «Восходящая звезда года» победу одержали чемпионка Рио-2016 бельгийская семиборка Нафиссату Тиам и канадский бегун Андре де Грассе, выигравший на ОИ-2016 серебро на дистанции 200 м, а также две бронзы - на 100-метровке и в эстафете 4х100 метров.

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