Казанское «Динамо» вышло в единоличные лидеры чемпионата России
Волейболистки
казанского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России уверенно
обыграли «Сахалин».
Встреча, прошедшая
в пятницу в Казани, завершилась победой хозяек паркета в трех партиях - (25:20,
25:19, 25:12). Матч продолжался менее полутора часов.
Таким образом,
«Динамо» набрало 18 очков и вышло на единоличное первое место в турнирной
таблице. У «Сахалина» осталось четыре очка. Этот клуб занимает предпоследнее,
девятое место.
В матчах
следующего тура «Динамо» 6 декабря примет подмосковное «Заречье», а «Сахалин» в
этот день на выезде сразится с «Метаром».
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