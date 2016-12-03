Казанское «Динамо» вышло в единоличные лидеры чемпионата России

Волейболистки казанского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России уверенно обыграли «Сахалин».

Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась победой хозяек паркета в трех партиях - (25:20, 25:19, 25:12). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 18 очков и вышло на единоличное первое место в турнирной таблице. У «Сахалина» осталось четыре очка. Этот клуб занимает предпоследнее, девятое место.

В матчах следующего тура «Динамо» 6 декабря примет подмосковное «Заречье», а «Сахалин» в этот день на выезде сразится с «Метаром».