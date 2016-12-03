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Павличенко стал вторым на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский саночник Семен Павличенко стал вторым на втором этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Павличенко по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,094 секунды. Первенствовал представитель США Такер Уэст (1.43,088), а третье место занял австриец Вольфганг Киндль (1.43,182).

Другие представители России показали следующие результаты: Роман Репилов стал пятым (1.43,375), Степан Федоров - десятым (1.43,796), Максим Аравин - 31-м (1.45,565).

Третий этап Кубка мира пройдет 9-10 декабря в канадском Уистлере.

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