Павличенко стал вторым на этапе КМ в Лейк-Плэсиде

читайте также

«Золотые сани» получает… Демченко» В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта России (ФССР) «Золотые сани».

Семен Павличенко: Главная цель - олимпийские игры Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о том, как шутят его друзья перед стартами.

Семен Павличенко: Перед ЧМ друг сказал, что я буду победителем, а Лох будет курить Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта Семен Павличенко рассказал о том, как шутят его друзья перед стартами.

Федерация санного спорта назвала Павличенко и Иванову лучшими спортсменами В субботу в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии Федерации санного спорта и натурбана России «Золотые сани».

Семен Павличенко стал первым на чемпионате России в Сочи Петербургский саночник Семен Павличенко занял первое место на чемпионате России по санному спорту, который проходит в Сочи.

Российские саночники заняли четвёртое место на ЧМ в эстафете На завершившемся в Кёнигзее (Германия) чемпионате мира по санному спорту сборная России заняла четвёртое место в эстафете.

Лох лидирует после первой попытки на чемпионате мира, Павличенко – восьмой На чемпионате мира по санному спорту завершилась первая попытка у мужчин в одиночных санях. Лидирует после нее немецкий спортсмен Феликс Лох.

Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Сигулде Россиянин Семен Павличенко показал второй результат на этапе Кубка мира, который проходит в Латвии.

Иванова, Павличенко и Демченко выступят на этапах Кубка мира в Сигулде и Оберхофе Стал известен состав сборной России на пятый и шестой этапы Кубка мира по санному спорту, которые пройдут 8-10 января в Сигулде (Латвия) и 15-17 января в Оберхофе (Германия).

Альберт Демченко: На результаты Павличенко влияет психологическое давление Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что действующий чемпион мира и Европы Семен Павличенко не показывает высокие результаты на этапах Кубка мира из-за психологического давления и чрезмерного желания подтвердить свое реноме.

Выбери «Спортсмена года»! Sovsport.ru предлагает читателям проголосовать за лучших спортсменов и команды

Российские саночники стали третьими в эстафете на этапе КМ в Лейк-Плэсиде Сборная России заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Фишналлер победил на этапе Кубка мира в Иглсе, Репилов – пятый Бронзовый призер чемпионата Европы Доминик Фишналлер победил на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Иглсе (Австрия).

Остаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезоне Все главные турниры сезона-2015/16 по зимним видам спорта – в подборке Sovsport.ru.

Семен Павличенко: Мои результаты росли постепенно, и я дождался своего успеха на чемпионате мира Российский саночник Семен Павличенко поделился мнением о развитии своей карьеры.

Демченко обошел Павличенко и стал чемпионом России у мужчин, Иванова – у женщин Саночник Альберт Демченко завоевал золотую медаль чемпионата России, победив чемпиона мира и Европы 2015 года Семена Павличенко. У женщин первенствовала Татьяна Иванова.

Альберт Демченко: Лох был сильно расстроен, но похвалил русских Самый знаменитый российский саночник, ныне тренер сборной России Альберт Демченко в интервью Sovsport.ru объяснил успехи Семена Павличенко и заявил, что готов занять пост главного тренера сборной.

Виталий Мутко: Немцы доминировали в санях абсолютно, но теперь мы построили свои трассы Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что постройка инфраструктуры для бобслея и санного спорта приносит свои плоды. Министр отметил, что российские спортсмены нарушили гегемонию немецких саночников и бобслеистов, сообщает «Р-Спорт».

Семен Павличенко: Смотрю, прет мне, легко так качусь В интервью Sovsport.ru победитель чемпионата Европы рассказал, почему первую попытку проехал лучше, чем вторую. И что ему сказал великий немец Феликс Лох.