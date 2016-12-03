Павличенко стал вторым на этапе КМ в Лейк-Плэсиде
Российский
саночник Семен Павличенко стал вторым на втором этапе Кубка мира в американском
Лейк-Плэсиде.
Павличенко по
сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,094 секунды. Первенствовал
представитель США Такер Уэст (1.43,088), а третье место занял австриец
Вольфганг Киндль (1.43,182).
Другие
представители России показали следующие результаты: Роман Репилов стал пятым
(1.43,375), Степан Федоров - десятым (1.43,796), Максим Аравин - 31-м
(1.45,565).
Третий этап Кубка
мира пройдет 9-10 декабря в канадском Уистлере.
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