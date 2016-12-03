Криштиану Роналду мог скрыть налоги на сумму 150 миллионов евро
Нападающий мадридского
«Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из участников
махинаций по сокрытию налогов, сообщает немецкое издание Spiegel.
Журналисты из 12
европейских авторитетных футбольных изданий, в том числе и из Spiegel,
объединились в Football Leaks, целью которого является выявление незаконных
денежных операций в футболе. Консорциум собирается представлять данные общественности
в течение ближайших трех недель.
Так, утверждается,
что Роналду скрыл налоги на сумму около 150 миллионов евро в офшорах в
Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Схема якобы была разработана
известным агентом футболиста Жорже Мендешем.
Также сообщается,
что в сокрытии налогов участвовал и наставник английского клуба «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец, также являющийся клиентом Мендеша, обвиняется
в сокрытии налогов на 12 миллионов евро.
В свою очередь,
компания Мендеша в пятницу, до публикации материалов Football Leaks, выпустила пресс-релиз,
в котором сообщила, что Роналду и Моуринью полностью выполнили свои налоговые
обязательства перед испанскими и британскими властями.