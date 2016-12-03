Криштиану Роналду мог скрыть налоги на сумму 150 миллионов евро

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из участников махинаций по сокрытию налогов, сообщает немецкое издание Spiegel.

Журналисты из 12 европейских авторитетных футбольных изданий, в том числе и из Spiegel, объединились в Football Leaks, целью которого является выявление незаконных денежных операций в футболе. Консорциум собирается представлять данные общественности в течение ближайших трех недель.

Так, утверждается, что Роналду скрыл налоги на сумму около 150 миллионов евро в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Схема якобы была разработана известным агентом футболиста Жорже Мендешем.

Также сообщается, что в сокрытии налогов участвовал и наставник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португалец, также являющийся клиентом Мендеша, обвиняется в сокрытии налогов на 12 миллионов евро.

В свою очередь, компания Мендеша в пятницу, до публикации материалов Football Leaks, выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что Роналду и Моуринью полностью выполнили свои налоговые обязательства перед испанскими и британскими властями.