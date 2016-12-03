«Лейкерс» крупно проиграли «Торонто», Мозгов набрал два очка
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного
чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Торонто на паркете «Эйр Канада-центра», завершилась
со счетом 113:80 в пользу хозяев. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей
Мозгов начал матч в стартовой пятерке, отыграл 17 минут, набрал два очка,
сделал четыре подбора и отдал один результативный пас.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 4 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Мемфисом», а «Торонто» 4 декабря в 03:30 (мск) примет «Атланту».
Матч
Место и дата
03 декабря 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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