Андрей Червиченко: Селихов может стать эпохой в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у новичка красно-белых Александра Селихова большое будущее в столичном клубе.

Напомним, недавно 22-летний вратарь «Амкара» подписал контракт со «Спартаком» сроком на 4,5 года, который вступает в силу 6 декабря.

«Селихов - очень перспективный голкипер. Думаю, он может стать эпохой в «Спартаке», занять место в его воротах лет на десять. Считаю его более качественным вратарем по сравнению с Ребровым. Матч с «Крыльями» показал уровень Артема, который не потащил практически ни одного мяча. Хотя там вся оборона провалилась», - сказал Червиченко «Советскому спорту».

Напомним, Селихов в нынешнем чемпионате России провел все 16 матчей и пропустил 12 мячей.