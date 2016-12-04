День в истории. Владимиру Алекно – 50 лет!

4 декабря свое 50-летие отмечает известный российский тренер, олимпийский чемпион-2012 Владимир Алекно.

Будучи игроком Владимир Алекно выступал на позиции центрального блокирующего в минском СКА (1984, 1988-1991), московском ЦСКА (1984-1987), болгарском «Левски» (1991), итальянских «Асти» (1992-1993) и «Сполето» (1993-1994), французских «Канне» (1994-1996) и «Туре» (1996-1999).

В составе ЦСКА Владимир Алекно дважды становился чемпионом СССР (1985/86, 1986/87), выигрывал Кубок СССР (1985) и Кубок Европейских чемпионов (1985/86). Также Владимир Алекно - чемпион Болгарии (1990/91), чемпион и обладатель Кубка Франции (1994/95).

В 1999-м Владимир Алекно стал играющим тренером французского «Тура», сменив на посту наставника команды болгарина Христо Илиева. В сезоне-1999/2000 «Тур» занял непривычно высокое четвертое место в национальном чемпионате и дошел до финала Кубка Франции. Благодаря этому Владимир Романович привлек внимание руководителей российских топ-клубов.

Так, Владимир Алекно работал с московским «Динамо» и казанским «Зенитом». С обеими командами Владимир Романович в разные годы побеждал в чемпионатах России.

На клубном уровне Владимир Алекно восемь раз побеждал в чемпионатах России ((2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16), четыре раза завоевывал национальный Кубок (2006, 2009, 2014, 2015), пять раз побеждал в Суперкубке России (2010, 2011, 2012, 2015, 2016) и трижды в Лиге чемпионов (2011/12, 2014/15, 2015/16).

Владимир Алекно в 2012 году привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх. В 2011-м национальная команда под его руководством побеждала в Мировой лиге и Кубке мира.

На Олимпиаде-2016 Владимир Алексно также возглавлял сборную России, с которой остановился в шаге от пьедестала (четвертое место).