День в истории. Любови Соколовой – 39 лет!
4 декабря исполняется 39 лет
прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.
Она родилась в Москве 4 декабря
1977 года. Выступала под фамилиями мужей – Шашкова, Калыч.
Занималась волейболом с 1986
года. Профессионально – 1992-го в составе ЦСКА.
В 1996 году перешла в
«Уралочку». На Играх-2000 в Сиднее Любовь Соколова в составе сборной России
завоевала серебряную медаль.
Выступая в период с 2002 по 2005
за одну из сильнейших команд Италии – «Бергамо» выиграла чемпионство (2004) и
стала победителем Лиги чемпионов (2005) и Кубка (2004) Европейской конфедерации
волейбола.
В 2004 году на играх в Афинах во
второй раз в карьере выиграла серебро Олимпиады.
В 2006-м на чемпионате мира в
Японии Любовь Соколова выиграла золото, а Европейская конфедерация волейбола
признала ее лучшей волейболисткой Европы.
В 2010 году на чемпионате мира,
вновь проходившем в Японии, Соколова в составе российской команды во второй раз
становится чемпионкой мира.
В составе турецкого «Фенербахче»
Соколова становилась победительницей клубного чемпионата мира, Суперкубка
Турции и Лиги чемпионов.