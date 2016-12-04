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День в истории. Любови Соколовой – 39 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

4 декабря исполняется 39 лет прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.

Она родилась в Москве 4 декабря 1977 года. Выступала под фамилиями мужей – Шашкова, Калыч.

Занималась волейболом с 1986 года. Профессионально – 1992-го в составе ЦСКА.

В 1996 году перешла в «Уралочку». На Играх-2000 в Сиднее Любовь Соколова в составе сборной России завоевала серебряную медаль.

Выступая в период с 2002 по 2005 за одну из сильнейших команд Италии – «Бергамо» выиграла чемпионство (2004) и стала победителем Лиги чемпионов (2005) и Кубка (2004) Европейской конфедерации волейбола.

В 2004 году на играх в Афинах во второй раз в карьере выиграла серебро Олимпиады.

В 2006-м на чемпионате мира в Японии Любовь Соколова выиграла золото, а Европейская конфедерация волейбола признала ее лучшей волейболисткой Европы.

В 2010 году на чемпионате мира, вновь проходившем в Японии, Соколова в составе российской команды во второй раз становится чемпионкой мира.

В составе турецкого «Фенербахче» Соколова становилась победительницей клубного чемпионата мира, Суперкубка Турции и Лиги чемпионов.

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