Артем Дзюба: «Зенит» поддушивают, а у «Спартака» постоянная истерика из-за судейства

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

- У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть. Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят -поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено. Это раздражает и напрягает, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с 35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.

Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».