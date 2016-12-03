Артем Дзюба: «Зенит» поддушивают, а у «Спартака» постоянная истерика из-за судейства
Нападающий «Зенита»
Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 17-го тура РФПЛ.
- У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака.
Один гол забили бы – могли бы выиграть. Вообще, мне кажется, на Кокорине был
пенальти. Немного напрягает то, как нас судят -поддушивают. У «Спартака»
постоянная истерика по поводу судейства. Нам забивают из офсайда в Краснодаре –
все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что
все куплено. Это раздражает и напрягает, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш
футбол».
Напомним, матч 17-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
закончился нулевой ничьей. На зимний перерыв «Зенит» уходит на втором месте с
35 очками в активе, «Ростов» с 25 очками занимает шестое место.
Следующий матч в РФПЛ команда Мирчи Луческу проведет 4 марта в Москве против ЦСКА, ростовчане в тот же день сыграют на выезде с «Томью».
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция