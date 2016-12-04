Казанский «Зенит» разгромил «Енисей» и упрочил лидерство в ЧР
Волейболисты
казанского «Зенита» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России уверенно
обыграли «Енисей» из Красноярска.
Встреча,
прошедшая в субботу в Казани, завершилась в трех партиях в пользу хозяев
паркета – 3:0 (25:19, 25:18, 25:13). Матч продолжался менее полутора часов.
Таким образом,
«Зенит» одержал 12-ю победу в чемпионате, набрал 35 очков и упрочил лидерство в
турнирной таблице. У «Енисея» осталось 10 очков. Он идет 12-м.
В следующих
матчах чемпионата «Зенит» 25 декабря примет краснодарское «Динамо», а «Енисей»
в этот день на выезде сразится с «Нефтяником».
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