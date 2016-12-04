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Московское «Динамо» в гостях обыграло «Белогорье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты «Белогорья» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России проиграли московскому «Динамо».

Матч, прошедший в субботу в Белгороде, завершилась победой бело-голубых в трех партиях – 3:1 (25:17, 17:25, 25:20, 25:21). Матч продолжался более полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 29 очков и сохранило за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Белогорья» осталось 23 очка. Этот клуб идет пятым.

В матчах следующего тура «Динамо» 25 декабря примет «Факел», а «Белогорье» в этот день на выезде сразится с «Уралом».

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