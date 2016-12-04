Московское «Динамо» в гостях обыграло «Белогорье»
Волейболисты «Белогорья»
в домашнем матче 12-го тура чемпионата России проиграли московскому «Динамо».
Матч, прошедший в
субботу в Белгороде, завершилась победой бело-голубых в трех партиях – 3:1
(25:17, 17:25, 25:20, 25:21). Матч продолжался более полутора часов.
Таким образом, «Динамо»
набрало 29 очков и сохранило за собой второе место в турнирной таблице
чемпионата России. У «Белогорья» осталось 23 очка. Этот клуб идет пятым.
В матчах
следующего тура «Динамо» 25 декабря примет «Факел», а «Белогорье» в этот день
на выезде сразится с «Уралом».
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