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Дубль Проворова принес «Филадельфии» победу над «Чикаго», Панарин забросил одну шайбу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Иван Проворов, а еще одна шайба в активе Брэйдена Шенна. У гостей отличился Артемий Панарин.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду более девяти минут, применил три силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 20 минут, нанес четыре броска, два из которых достигли цели, применил один силовой прием, дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду почти 20 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл почти 20 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 5 декабря в 02:05 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Чикаго» 5 декабря в 03:00 (мск) примет «Виннипег».

Матч

Филадельфия - Чикаго - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы:

Панарин (Кейн, Анисимов), 3:44 (0:1). Проворов (Вандевельде, Казинс), 23:02 (1:1). Проворов (Раффль), 23:33 (2:1). Шенн (Конечны), 28:37 (3:1).

Место и дата

03 декабря 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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